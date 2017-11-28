Пойманного в Воронеже торговца людьми этапировали в Москву

30-летний мужчина в Узбекистане проходит подозреваемым в уголовном деле по торговле людьми. По данным следователей, в 2008 году он вербовал граждан Узбекистана для работы, обещая хорошие условия проживания и достойный заработок. Когда завербованные оказывались на территории Российской Федерации, у них отбирали паспорта и принуждали работать за еду, кто сопротивлялся — избивали. Подозреваемый от следствия скрылся. Поймали его июне 2017 года в Воронеже.