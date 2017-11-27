На трассе в Башкирии столкнулись две фуры, есть пострадавший
УФА, 27 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Страшная авария с участием двух крупногабаритных транспортных средств произошла сегодня вечером на 49 километре автодороги
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УФА, 27 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Страшная авария с участием двух крупногабаритных транспортных средств произошла сегодня вечером на 49 километре автодороги
По предварительным данным, две фуры — «Вольво» и «Сканиа» — двигались друг за другом, когда перед первым большегрузом возник человек. Мужчина пытался перебежать трассу. Водитель «Вольво» резко затормозил, чтобы избежать столкновения с пешеходом, однако задел его крылом. В это время, следовавшая позади, «Сканиа» въехала в останавливающуюся фуру. От сильного удара всю кабину грузовика разворотило. Шофер чудом не получил травмы.
По информации в группе «Дорожный патруль», пострадавший в ДТП пешеход в тяжелом состоянии был госпитализирован.