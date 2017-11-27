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21:22 (мск), источник: РИА Новости

ТЦ «Охотный ряд» в Москве эвакуирован после сообщения о «минировании»

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Около 3 тысяч человек эвакуировали в понедельник вечером из торгового центра «Охотный ряд» в центре Москвы после анонимного сообщения о «минировании», сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Источник: РИА Новости

«Из-за угрозы взрыва из ТЦ “Охотный ряд” эвакуированы почти 3 тысячи человек», — сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте ЧП находятся сотрудники оперативных службы, идет проверка помещений, метро «Охотный ряд» работает в штатном режиме.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. За два месяца с начала массовых звонков о якобы заложенных бомбах в 186 городах страны было эвакуировано более 2,3 миллиона человек, из них более четверти миллиона человек — только в Москве. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 — в Московской области. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от «минирований» составил 150 миллионов рублей.

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