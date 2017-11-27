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22:47 (мск), источник: Комсомольская правда

Гражданина Молдовы задержали за дачу взятки сотруднику ГАИ

18 ноября около 3 часов ночи на автодороге «Гомель-Ченки-Борец-Скиток» сотрудники ГАИ остановили легковой «Ситроен» на литовских номерах. Управлял иномаркой 26-летний молдаванин, транзитом пересекавший Беларусь, сообщили в МВД Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

— У иностранца не было договора обязательного страхования, что является правонарушением согласно ч.4 ст. 18.20 КоАП Беларуси. Водителю грозил штраф в размере 20 базовых величин, а чтобы избежать ответственности и не оформлять нарушение документально, иностранец предложил инспектору 20 долларов США. Также мужчина обещал чуть позже отблагодарить милиционера коньяком, — рассказала старший инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Гомельского облисполкома Анна Ковалева.

Офицер предложение не принял и предупредил водителя о противозаконности его действий. Несмотря на это, последний положил деньги возле коробки переключения передач.

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