Гражданина Молдовы задержали за дачу взятки сотруднику ГАИ

— У иностранца не было договора обязательного страхования, что является правонарушением согласно ч.4 ст. 18.20 КоАП Беларуси. Водителю грозил штраф в размере 20 базовых величин, а чтобы избежать ответственности и не оформлять нарушение документально, иностранец предложил инспектору 20 долларов США. Также мужчина обещал чуть позже отблагодарить милиционера коньяком, — рассказала старший инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Гомельского облисполкома Анна Ковалева.