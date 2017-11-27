Милиция опровергла слухи о массовых задержаниях верующих в Ташкентской области

Источник: Podrobno.uz

В частности, в статьях СМИ говорилось о том, что в Янгиюльском и Чиназском районах Ташкентской области со стороны сотрудников правоохранительных органов были произведены обыски в домах верующих лиц, которых спрашивали о местонахождении разыскиваемой с 2009 года Гузаль Тохтаходжаевой. Так, в районный отдел ОВД были доставлены 80 лиц, которых удерживаются там, а семеро из них были заключены в изолятор.

«Правоохранительные органы не производили мероприятия на территории Янгиюльского и Чиназского районов Ташкентской области по факту установления местонахождения Г. Тохтаходжаевой», — отметили в ГУВД.

На сегодняшний день в целях задержания разыскиваемой Тохтаходжаевой проводятся оперативно-розыскные мероприятия с лицами, которые могли находится с ней в связи и могли знать где она скрывается, однако не сообщили об этом в правоохранительные органы.

Гузал Тохтаходжаева обвиняется в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, предусмотренных статьями 159 (посягательства на конституционный строй Республики Узбекистан) и 244−2 (создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях) Уголовного кодекса Узбекистана.