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27 ноября, источник: Podrobno.uz

Милиция опровергла слухи о массовых задержаниях верующих в Ташкентской области

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Представители столичного ГУВД опровергли информацию, распространенную рядом иностранных СМИ, о массовых задержаниях верующих в Ташкентской области.

Источник: Podrobno.uz

В частности, в статьях СМИ говорилось о том, что в Янгиюльском и Чиназском районах Ташкентской области со стороны сотрудников правоохранительных органов были произведены обыски в домах верующих лиц, которых спрашивали о местонахождении разыскиваемой с 2009 года Гузаль Тохтаходжаевой. Так, в районный отдел ОВД были доставлены 80 лиц, которых удерживаются там, а семеро из них были заключены в изолятор.

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«Правоохранительные органы не производили мероприятия на территории Янгиюльского и Чиназского районов Ташкентской области по факту установления местонахождения Г. Тохтаходжаевой», — отметили в ГУВД.

На сегодняшний день в целях задержания разыскиваемой Тохтаходжаевой проводятся оперативно-розыскные мероприятия с лицами, которые могли находится с ней в связи и могли знать где она скрывается, однако не сообщили об этом в правоохранительные органы.

Гузал Тохтаходжаева обвиняется в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, предусмотренных статьями 159 (посягательства на конституционный строй Республики Узбекистан) и 244−2 (создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях) Уголовного кодекса Узбекистана.

По словам заместителя начальника ГУВД, начальника Следственного управления Дониёра Ташходжаева, разыскиваемая женщина является рядовым участником запрещенной организации «Хизб-ут Тахрир», ей предъявлено заочное обвинение.

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 Милиция опровергла слухи о массовых задержаниях верующих в Ташкентской области
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