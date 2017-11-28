В Калининграде ищут 37-летнего мужчину, который пропал три дня назад
В Калининграде волонтёры ищут 37-летнего мужчину, пропавшего 24 ноября. Об этом Клопс.Ru сообщили добровольцы из сообщества «Поиск пропавших людей Калининград».
В Калининграде волонтёры ищут 37-летнего мужчину, пропавшего 24 ноября. Об этом Клопс.Ru сообщили добровольцы из сообщества «Поиск пропавших людей Калининград».
Эдуард Максимов вышел из дома на ул. Памяти Павших в Афганистане 24 ноября. До настоящего момента его местонахождение неизвестно.
Мужчине на вид 40 лет. Рост 190 см, телосложение обычное. У него седые волосы и
Всех, кому