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09:16 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде ищут 37-летнего мужчину, который пропал три дня назад

В Калининграде волонтёры ищут 37-летнего мужчину, пропавшего 24 ноября. Об этом Клопс.Ru сообщили добровольцы из сообщества «Поиск пропавших людей Калининград».

Эдуард Максимов вышел из дома на ул. Памяти Павших в Афганистане 24 ноября. До настоящего момента его местонахождение неизвестно.

Мужчине на вид 40 лет. Рост 190 см, телосложение обычное. У него седые волосы и серо-зелёные глаза. Максимов был одет в чёрные ботинки и коричневую дублёнку. Может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, волонтёры просят звонить по телефонам полиции 552−002, 02, 102 или координатору поисковой группы 8−911−486−44−54 (Александр).

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