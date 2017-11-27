В системе ЖКХ возбуждено 50 уголовных дел

Источник: Комсомольская правда

Фигурантами уголовных дел стали уже бывшие руководители более чем 20 организаций и предприятий со всей страны. Они за взятки закупали оборудование у фирм-посредников по завышенной от 3 до 10 раз цене, сообщили в пресс-службе МВД. Чтобы сделка выглядела законно, на конкурсы и тендеры подавали заявки компании, которые предлагали еще более высокие цены.

В результате деньги из бюджета и средства коммунальных предприятий расходовались нерационально, государству был причинен значительный ущерб.

По фактам злоупотребления служебными полномочиями, превышения власти или служебных полномочий, взяточничества возбуждено больше 50 уголовных дел.

Как отметили в МВД, с начала года в сфере ЖКХ выявили в 5,5 раза больше преступлений, чем за такой же период прошлого года. Из всех преступлений 88,2% — тяжкие и особо тяжкие.

КСТАТИ

Прокуратура Минска нашла нарушения в работе комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома в части соблюдения требований антикоррупционного законодательства.

Так, например, некоторые чиновники и их близкие родственники указывали неполные сведения в декларациях о доходах и имуществе.

— Некоторые должностные лица не указали в своих декларациях автомобиль, дом, другие — неверно обозначили стоимость автомобиля. За это предусмотрена административная ответственность, — рассказал «КП» прокурор отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью прокуратуры города Минска Сергей Борискин.

Кроме того, прокуратура выявила факты нерационального расходования бюджетных денег при разработке градостроительных паспортов земельных участков. На момент проверки паспорта оказались не реализованы, при этом за них были заплачены бюджетные деньги.