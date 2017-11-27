Полиция нашла сообщившего о бомбе в ТЦ «Охотный ряд» в Москве

«Сегодня вечером на службу 02 поступило сообщение от неизвестного о нахождении подозрительного предмета в ТЦ “Охотный ряд”. Для проверки данной информации на место выехали сотрудники полиции. Проведенной проверкой каких-либо предметов представляющих опасность обнаружено не было», — заявили в понедельник «Интерфаксу» в пресс-службе столичной полиции.