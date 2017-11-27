Полиция нашла сообщившего о бомбе в ТЦ «Охотный ряд» в Москве
Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU — Угроза взрыва в торговом центре «Охотный ряд» в Москве не подтвердилась, полиция установила сообщившего о ней человека.
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Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU — Угроза взрыва в торговом центре «Охотный ряд» в Москве не подтвердилась, полиция установила сообщившего о ней человека.
«Сегодня вечером на службу 02 поступило сообщение от неизвестного о нахождении подозрительного предмета в ТЦ “Охотный ряд”. Для проверки данной информации на место выехали сотрудники полиции. Проведенной проверкой
«Звонивший установлен, с ним работают сотрудники полиции», — добавил сотрудник
Ранее источник сообщил, что