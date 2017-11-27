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22:21 (мск), источник: Интерфакс

Полиция нашла сообщившего о бомбе в ТЦ «Охотный ряд» в Москве

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU — Угроза взрыва в торговом центре «Охотный ряд» в Москве не подтвердилась, полиция установила сообщившего о ней человека.

«Сегодня вечером на службу 02 поступило сообщение от неизвестного о нахождении подозрительного предмета в ТЦ “Охотный ряд”. Для проверки данной информации на место выехали сотрудники полиции. Проведенной проверкой каких-либо предметов представляющих опасность обнаружено не было», — заявили в понедельник «Интерфаксу» в пресс-службе столичной полиции.

«Звонивший установлен, с ним работают сотрудники полиции», — добавил сотрудник пресс-службы.

Ранее источник сообщил, что из-за анонимного звонка об угрозе взрыва из ТЦ «Охотный ряд» были эвакуированы более 1 тыс. человек.

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