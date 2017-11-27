Госдеп проверяет сообщения о смерти авиапассажира рейса Нью-Йорк — Москва
ВАШИНГТОН, 27 ноя — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Госдепартамент проверяет информацию о кончине гражданина США на борту самолета, выполнявшего рейс из
ВАШИНГТОН, 27 ноя — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Госдепартамент проверяет информацию о кончине гражданина США на борту самолета, выполнявшего рейс из
«Мы проверяем эту информацию. Мы готовы предоставить американским гражданам соответствующую консульскую поддержку», — сказал он.
По его словам, «дополнительной информации на данный момент нет».
Ранее сообщалось, что гражданину США стало плохо на борту самолета, выполнявшего рейс по маршруту