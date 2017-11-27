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27 ноября, источник: РИА Новости

Госдеп проверяет сообщения о смерти авиапассажира рейса Нью-Йорк — Москва

ВАШИНГТОН, 27 ноя — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Госдепартамент проверяет информацию о кончине гражданина США на борту самолета, выполнявшего рейс из Нью-Йорка в Москву, сообщил в понедельник РИА Новости официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

«Мы проверяем эту информацию. Мы готовы предоставить американским гражданам соответствующую консульскую поддержку», — сказал он.

По его словам, «дополнительной информации на данный момент нет».

Ранее сообщалось, что гражданину США стало плохо на борту самолета, выполнявшего рейс по маршруту Нью-Йорк — Москва, он скончался, когда лайнер был в воздухе.

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