Прокуратура Ниццы подала апелляцию на освобождение Керимова под залог

Источник: AFP 2017

«Мы подали апелляцию на освобождение под залог Сулеймана Керимова и помещение его под юридический контроль. Судя по всему, решение следственной палаты апелляционного суда города Экс-ан-Прованс последует лишь через несколько дней», — сказал Прэтр. Он уточнил, что «прокуратура считает необходимым, чтобы господин Керимов находился в предварительном заключении».

Если апелляционный суд даст отрицательный ответ на ходатайство о помещении Керимова в предварительное заключение, «прокуратура желает, чтобы меры юридического контроля над ним были усилены». «Я не считаю, что в настоящее время они пропорциональны существующим рискам и крупным доходам, а также личности самого господина Керимова», — сказал прокурор.

Задержание Керимова

Член Совета Федерации Сулейман Керимов был задержан сотрудниками французской полиции в аэропорту Ниццы в ночь 21 ноября. Сразу после поступления информации о произошедшем на место выехали сотрудники генконсульства РФ в городе Вильфранш-сюр-Мер.

Случившееся с сенатором вызвало резкую негативную реакцию со стороны российских политиков. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не исключает, что с задержанием Керимова началась «охота на политических деятелей РФ».