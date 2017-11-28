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01:07 (мск), источник: ТАСС

Прокуратура Ниццы подала апелляцию на освобождение Керимова под залог

ПАРИЖ, 28 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Ниццы подала апелляцию на освобождение российского бизнесмена Сулеймана Керимова под залог и помещение его под юридический контроль. Об этом ТАСС сообщил в понедельник прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр.

Источник: AFP 2017

«Мы подали апелляцию на освобождение под залог Сулеймана Керимова и помещение его под юридический контроль. Судя по всему, решение следственной палаты апелляционного суда города Экс-ан-Прованс последует лишь через несколько дней», — сказал Прэтр. Он уточнил, что «прокуратура считает необходимым, чтобы господин Керимов находился в предварительном заключении».

Если апелляционный суд даст отрицательный ответ на ходатайство о помещении Керимова в предварительное заключение, «прокуратура желает, чтобы меры юридического контроля над ним были усилены». «Я не считаю, что в настоящее время они пропорциональны существующим рискам и крупным доходам, а также личности самого господина Керимова», — сказал прокурор.

Задержание Керимова

Член Совета Федерации Сулейман Керимов был задержан сотрудниками французской полиции в аэропорту Ниццы в ночь 21 ноября. Сразу после поступления информации о произошедшем на место выехали сотрудники генконсульства РФ в городе Вильфранш-сюр-Мер.

Случившееся с сенатором вызвало резкую негативную реакцию со стороны российских политиков. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не исключает, что с задержанием Керимова началась «охота на политических деятелей РФ».

В МИД РФ ранее заявили ТАСС, что Москва довела до сведения Парижа, что Керимов является сенатором и обладает дипломатическим паспортом и иммунитетом на территории других государств. Однако в МИД Франции настаивают на том, что дипломатическая неприкосновенность Керимова распространяется только на его непосредственные должностные полномочия.

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23 ноября© Ньюстюб
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