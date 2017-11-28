Заключенный сбежал из тюрьмы и застрял в мусоре

Беглец спрятался в мусорном баке, который стоял возле исправительного учреждения. Около 05:30 утра к тюрьме подъехал мусоровоз и вывалил содержимое бака в кузов. Мужчина попал в пресс для уплотнения отходов и не смог выбраться оттуда самостоятельно.

Пожарным понадобилось два часа для того, чтобы вытащить из машины мешки с мусором, а затем извлечь застрявшего заключенного. Вызволенного мужчину отправили в больницу. Его состояние не уточняется, однако известно, что он шевелился, когда его несли к машине скорой помощи.