Польский историк рассказал подробности задержания ФСБ

В беседе с «Ъ» господин Глембоцкий рассказал, что приехал в Россию 14 ноября для работы в архивах и для того, чтобы по приглашению Польского института в Санкт-Петербурге прочитать две лекции о судьбах поляков в СССР в годы Большого террора.

«Задержание для меня стало неожиданностью, — сказал господин Глембоцкий.— Я не знаю, повлияла ли на решение ФСБ тема моей лекции в Санкт-Петербурге: я рассказывал в том числе о том, что в годы Великого террора в рамках “польской операции” по приказу Сталина и Ежова НКВД убило не менее 111 тыс., а по некоторым данным, до 200 тыс. поляков».

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По его словам, сотрудники ФСБ неожиданно задержали его по возвращении из Санкт-Петербурга, около 23 часов 24 ноября. на Ленинградском вокзале в Москве. «Полицейские на Ленинградском вокзале передали меня сотрудникам ФСБ — впрочем, никаких удостоверений те не предоставили, и кроме того, отказались пригласить сотрудников польского консульства». Вместо этого, как рассказал господин Глембоцкий, в ночь на субботу предъявили документ, датированный 21 ноября, о необходимости в течение четырех суток покинуть страну.

«Документ мне предъявили, когда на выезд оставалось меньше суток, в ночь на субботу, когда все чиновники и дипломаты уже отдыхают. Думаю, что если бы документ попал ко мне раньше, польское консульство постаралось бы прояснить ситуацию, а так было уже поздно, — говорит историк. — При этом, хотя я очень просил сотрудников ФСБ, чтобы они объяснили мне, почему меня выбрасывают из России и запрещают вернуться, мне сообщили, что они не обязаны объяснять этого».