СМИ: на бургомистра немецкого города напали с ножом

Об этом сообщила в понедельник электронная версия газеты Westdeutsche Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники в полиции ФРГ.

Инцидент произошел в закусочной в центре населенного пункта. Бургомистр Андреас Хольштайн, представляющий Христианско-демократический союз, стоял в очереди, когда к нему подошел один из посетителей с ножом в руке и нанес удар. Издание уточняет, что нападавший перед этим выкрикивал ругательства в адрес главы городских властей и критиковал его политику.