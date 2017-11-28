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01:55 (мск), источник: ТАСС

СМИ: на бургомистра немецкого города напали с ножом

БЕРЛИН, 28 ноября. /ТАСС/. Нетрезвый мужчина ранил ножом бургомистра немецкого города Альтена (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия), политик госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

Об этом сообщила в понедельник электронная версия газеты Westdeutsche Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники в полиции ФРГ.

Инцидент произошел в закусочной в центре населенного пункта. Бургомистр Андреас Хольштайн, представляющий Христианско-демократический союз, стоял в очереди, когда к нему подошел один из посетителей с ножом в руке и нанес удар. Издание уточняет, что нападавший перед этим выкрикивал ругательства в адрес главы городских властей и критиковал его политику.

Официальной информации о мотивах нападавшего нет. Bild напоминает, что Хольштайн является сторонником либеральной миграционной политики, при нем Альтена принимает больше беженцев, чем должна. Следователи, указывает таблоид, полагают, что преступник руководствовался политическими мотивами. Westdeutsche Allgemeine Zeitung уточняет, что он является гражданином Германии, ему 57 лет.

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