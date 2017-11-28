Неадекватная женщина попала под рейсовый автобус в Артеме
Вечером в понедельник, 27 ноября, женщина в сильном опьянении попала под машину. Пострадавшую увезла скорая помощь.
Вечером в понедельник, 27 ноября, женщина в сильном опьянении попала под машину. Пострадавшую увезла скорая помощь.
На редакционный WhatsApp «Вестей: Приморье» пришло сообщение от жителя Артема. Мужчина рассказал, что около 19.40 на ул. 1-я Рабочая, 54 женщина в невменяемом состоянии, как предположил наш читатель, в сильном алкогольном опьянении, бросается под колеса проезжающих мимо автомобилей. Мужчина сам вытаскивал ее
Автор сообщения и еще несколько очевидцев пытались вызвать полицию, звонили дежурному в отдел полиции по г. Артему, но безрезультатно. В конце концов, когда люди дозвонились стражам порядка, дежурный грубо ответил им, что в курсе ситуации и просто бросил трубку. Когда сами очевидцы уже разъехались, женщина все же попала под рейсовый автобус. Об этом автор сообщения узнал из соцсетей.
Мужчина возмущен бездействием артемовских полицейских. Он пишет: «Вот и вся эффективная работа дежурной части отдела полиции УМВД г. Артема. Трагедии можно было бы избежать, если наша доблестная полиция отвечала на звонки вовремя, а не спустя час и не серьезно отнеслись к происходящему. На наших глазах она кидалась под КАМАЗ с прицепом, ее вытаскивали
Мужчина уже написал жалобу в МВД Москвы и на сайт прокуратуры.