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03:45 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровский водитель разбил пять машин и отказался от теста на трезвость

Буйный брат виновника ДТП отправился в отдел полиции.

Источник: Губерния онлайн

В воскресенье у хабаровского Театра драмы случилось авария, в которой оказались повреждены пять иномарок. Виновником происшествия стал 34-летний водитель «Тойоты Висты», поднимавшийся по улице Дзержинского от Амурского бульвара, сообщает портал «Губерния».

Автолюбитель на «Висте» врезался в машины, шоферы которых ждали, когда им загорится зеленый свет. Виновник аварии ударил «Солярис», который подтолкнул стоящий перед ним «Приус», а гибрид передал эстафету «Аллиону». Пятым помятым автомобилем стала «Хонда Сабер», на которую отбросило «Висту» лихача.

Водитель «Висты» вел себя вполне адекватно — пошел объясняться с полицейскими, а двое его пассажиров заняли конфликтную позицию. В итоге автоинспекторам пришлось заняться братом виновника аварии. Мужчину попросили предъявить документы для проверки. Их у беспокойного горожанина не оказалось, и его забрали в отделение.

Нарушитель, сидя в патрульной машине, уверял, что его вина не так велика. Автолюбитель с четырехлетним дорожным стажем полагал, что дело в поломке: на педаль тормоза он якобы жал, а машина никак не останавливалась. Проходить тест на трезвость водитель отказался.

Пострадавших в этом ДТП нет.

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