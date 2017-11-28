Хабаровский водитель разбил пять машин и отказался от теста на трезвость

Источник: Губерния онлайн

В воскресенье у хабаровского Театра драмы случилось авария, в которой оказались повреждены пять иномарок. Виновником происшествия стал 34-летний водитель «Тойоты Висты», поднимавшийся по улице Дзержинского от Амурского бульвара, сообщает портал «Губерния».

Автолюбитель на «Висте» врезался в машины, шоферы которых ждали, когда им загорится зеленый свет. Виновник аварии ударил «Солярис», который подтолкнул стоящий перед ним «Приус», а гибрид передал эстафету «Аллиону». Пятым помятым автомобилем стала «Хонда Сабер», на которую отбросило «Висту» лихача.

Водитель «Висты» вел себя вполне адекватно — пошел объясняться с полицейскими, а двое его пассажиров заняли конфликтную позицию. В итоге автоинспекторам пришлось заняться братом виновника аварии. Мужчину попросили предъявить документы для проверки. Их у беспокойного горожанина не оказалось, и его забрали в отделение.

Нарушитель, сидя в патрульной машине, уверял, что его вина не так велика. Автолюбитель с четырехлетним дорожным стажем полагал, что дело в поломке: на педаль тормоза он якобы жал, а машина никак не останавливалась. Проходить тест на трезвость водитель отказался.