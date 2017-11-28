В Приморье таможенники задержали гражданина КНР с осколками метеорита

При устном опросе мужчина заявил, что у него нет запрещенных к перемещению через границу товаров, но во время досмотра таможенники нашли у него в багаже 47 металлических «обломков».

Согласно выводам, которые сделали эксперты, они являются фрагментами Сихотэ-Алиньского метеорита, упавшего возле поселка Бейцухе Красноармейского района Приморья в феврале 1947 года.

«Кроме того, фрагменты отнесены к культурным ценностям, на которые распространяется разрешительный порядок вывоза, и подлежат обязательному письменному декларированию. Стоимость товара превысила 280 тысяч рублей», — подчеркнула Лочилова.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанды культурных ценностей». Наказание по этой статье — лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до одного миллиона рублей.

Справка «РГ».