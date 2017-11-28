В Приморье таможенники задержали гражданина КНР с осколками метеорита
Уссурийские таможенники возбудили уголовное дело, фигурантом которого стал гражданин КНР, пытавшийся вывезти из России на родину фрагменты метеорита, сообщила
Уссурийские таможенники возбудили уголовное дело, фигурантом которого стал гражданин КНР, пытавшийся вывезти из России на родину фрагменты метеорита, сообщила
При устном опросе мужчина заявил, что у него нет запрещенных к перемещению через границу товаров, но во время досмотра таможенники нашли у него в багаже 47 металлических «обломков».
Согласно выводам, которые сделали эксперты, они являются фрагментами
«Кроме того, фрагменты отнесены к культурным ценностям, на которые распространяется разрешительный порядок вывоза, и подлежат обязательному письменному декларированию. Стоимость товара превысила 280 тысяч рублей», — подчеркнула Лочилова.
Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанды культурных ценностей». Наказание по этой статье — лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до одного миллиона рублей.
Справка «РГ».