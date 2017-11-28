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04:21 (мск), источник: "Российская газета"

В Приморье таможенники задержали гражданина КНР с осколками метеорита

Уссурийские таможенники возбудили уголовное дело, фигурантом которого стал гражданин КНР, пытавшийся вывезти из России на родину фрагменты метеорита, сообщила пресс-секретарь Уссурийской таможни Анна Лочилова.

При устном опросе мужчина заявил, что у него нет запрещенных к перемещению через границу товаров, но во время досмотра таможенники нашли у него в багаже 47 металлических «обломков».

Согласно выводам, которые сделали эксперты, они являются фрагментами Сихотэ-Алиньского метеорита, упавшего возле поселка Бейцухе Красноармейского района Приморья в феврале 1947 года.

«Кроме того, фрагменты отнесены к культурным ценностям, на которые распространяется разрешительный порядок вывоза, и подлежат обязательному письменному декларированию. Стоимость товара превысила 280 тысяч рублей», — подчеркнула Лочилова.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанды культурных ценностей». Наказание по этой статье — лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до одного миллиона рублей.

Справка «РГ».

Сихотэ-Алиньский метеорит входит в десятку крупнейших метеоритов мира. Его тело разрушилось в атмосфере Земли, и на планету выпал «дождь», состоящий из 70−100 тонн метеоритного вещества. По оценкам ученых, собрано около 27 тонн, большая часть остается в тайге. Его исследования с помощью новейших методов продолжаются до сих пор.

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