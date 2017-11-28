В Ангарском городском округе мужчина поджег машину, чтобы скрыть кражу
В Ангарском городском округе мужчина поджег автомобиль, чтобы скрыть грабеж.
В Ангарском городском округе мужчина поджег автомобиль, чтобы скрыть грабеж.
В Ангарском городском округе мужчина поджег автомобиль, чтобы скрыть грабеж. Как 27 ноября 2017 года сообщила
Грамотные и профессиональные действия
По данному факту возбуждено уголовное дело. По ходатайству следственных органов подозреваемый заключен под стражу. В рамках расследования устанавливаются все обстоятельства противоправного деяния, в том числе причастность к нему возможных подельников фигуранта.