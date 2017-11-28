Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
Поездки в общественном транспорте ведут к депрессии
Путч в ЛНР: почему Плотницкий не удержался у власти
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
"Ничего криминального": бизнесмен из Копейска о жалобе Галустяна
«Вырезали самое важное» Школьник c Ямала рассказал о выступлении в Бундестаге
Кобзон с гневной отповедью выступил у гроба Хворостовского
СМИ: Пугачева испугала поклонников лицом без грима
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
СМИ: Руководитель МХТ им. Чехова доставлен в реанимацию в Москве
Поклонники критикуют Казанову за фото без белья
Опубликованы рассказы Доктора Лизы, погибшей в авиакатастрофе
Холли Берри проводит отпуск с молодым бойфрендом
Виталина Цымбалюк-Романовская планирует поменять жизнь
Суд развел Джигарханяна с Цымбалюк-Романовской
Cобственников жилья обяжут участвовать в благоустройстве
Отдых мечты: 4 частных острова с отелями (фото)
Фоторепортажи
12В Шанхае прошел ежегодный показ легендарной марки Victoria’s Secret
10Самые дорогие в мире картины
04:23 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Ангарском городском округе мужчина поджег машину, чтобы скрыть кражу

В Ангарском городском округе мужчина поджег автомобиль, чтобы скрыть грабеж.

В Ангарском городском округе мужчина поджег автомобиль, чтобы скрыть грабеж. Как 27 ноября 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, сообщение о возгорании автомобиля ВАЗ, припаркованного у дома № 7 микрорайона № 1 поселка Мегет, поступило в полицию около 3:00 24 ноября. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа предварительно заключила, что причиной произошедшего стал поджог.

Грамотные и профессиональные действия эксперта-криминалиста позволили в последующем идентифицировать предполагаемого злоумышленника. В течение дня подозреваемый был задержан. Им оказался неоднократно судимый житель деревни Малая Еланка Иркутского района. По одной из версий, он поджег автомобиль для того, чтобы скрыть следы совершенной кражи из салона машины.

По данному факту возбуждено уголовное дело. По ходатайству следственных органов подозреваемый заключен под стражу. В рамках расследования устанавливаются все обстоятельства противоправного деяния, в том числе причастность к нему возможных подельников фигуранта.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Пентагон заявил о небезопасном сближении Су-30 с самолетом США
Волкер назвал встречу с Сурковым по Украине «шагом назад»
Morgan Stanley усомнился в разгоне ВВП России до 3% к 2020 году
Путин подписал закон о tax free
Польский историк рассказал подробности задержания ФСБ
Прокуратура Ниццы подала апелляцию на освобождение Керимова
ГИБДД подтвердила право граждан снимать полицейских на камеру
Спорт
Месть подается горячей: «Спартак» разбивает «Зенит» И остается в чемпионской гонке
Авто
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку Бабушка, которая приехала за покупками на дорогом внедорожнике Mercedes-Benz G-класса, шокировала интернет-общественность
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
82-летний Олег Табаков попал в реанимацию Народный артист СССР доставлен в столичную больницу
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Жилье под вопросом. Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
Невеста принца: 7 главных фактов о Меган Маркл Все, что ты хотела знать о возлюбленной принца Гарри. И даже немного больше.
Дети
В семье 82-летнего Василия Ливанова случилось пополнение Актер вновь стал дедушкой.
Все о ремонте
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
7 правил, как расположить ТВ на стене
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь