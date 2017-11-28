В Ангарском городском округе мужчина поджег машину, чтобы скрыть кражу

В Ангарском городском округе мужчина поджег автомобиль, чтобы скрыть грабеж. Как 27 ноября 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, сообщение о возгорании автомобиля ВАЗ, припаркованного у дома № 7 микрорайона № 1 поселка Мегет, поступило в полицию около 3:00 24 ноября. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа предварительно заключила, что причиной произошедшего стал поджог.

Грамотные и профессиональные действия эксперта-криминалиста позволили в последующем идентифицировать предполагаемого злоумышленника. В течение дня подозреваемый был задержан. Им оказался неоднократно судимый житель деревни Малая Еланка Иркутского района. По одной из версий, он поджег автомобиль для того, чтобы скрыть следы совершенной кражи из салона машины.