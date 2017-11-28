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07:13 (мск), источник: Om1.ru

В Амурском поселке горел жилой барак

На месте работало около 8 единиц техники МЧС. Обошлось без жертв.

В понедельник, 27 ноября, около 19:00 часов в Амурском поселке в жилом двухэтажном бараке по улице Арсеньева, дом № 7 начался пожар. Сообщение с фото быстро появилось в соцсети ВКонтакте. На снимках видно, как из окон деревянного здания клубами валил дым.

По словам очевидцев на месте работало порядка 8−9 пожарных машин. Судя по задымлению горели несколько квартир. В комментариях к сообщению добавили, что инцидент обошелся без жертв.

Причины возгорания и ущерб выясняются. Не исключено, что виной всему стала электропроводка под полом на первом этаже здания.

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