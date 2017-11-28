В Амурском поселке горел жилой барак
На месте работало около 8 единиц техники МЧС. Обошлось без жертв.
На месте работало около 8 единиц техники МЧС. Обошлось без жертв.
В понедельник, 27 ноября, около 19:00 часов в Амурском поселке в жилом двухэтажном бараке по улице Арсеньева, дом № 7 начался пожар. Сообщение с фото быстро появилось в соцсети ВКонтакте. На снимках видно, как из окон деревянного здания клубами валил дым.
По словам очевидцев на месте работало порядка 8−9 пожарных машин. Судя по задымлению горели несколько квартир. В комментариях к сообщению добавили, что инцидент обошелся без жертв.
Причины возгорания и ущерб выясняются. Не исключено, что виной всему стала электропроводка под полом на первом этаже здания.