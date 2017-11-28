Ангарчанку подозревают в убийстве пожилой матери

В Ангарске возбуждено уголовное дело по факту убийства 65-летней местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального СКР.

По основной версии следствия, 22 ноября вечером во время пьяного застолья между пенсионеркой и ее дочерью произошла ссора, в результате которого женщина ударила ножом свою мать. От полученных ранений ангарчанка скончалась на месте преступления.