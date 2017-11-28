Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
Мухи — источник гораздо большей заразы, чем думали прежде
Подполковник полиции напал на сотрудника ГИБДД, защищая женщину
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
"Ничего криминального": бизнесмен из Копейска о жалобе Галустяна
Может ли генерал США не выполнить приказ о ядерном ударе?Американские военные утверждают, что могут не исполнить приказ президента США Дональда Трампа о нанесении ядерного удара
Кобзон с гневной отповедью выступил у гроба Хворостовского
СМИ: Пугачева испугала поклонников лицом без грима
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
СМИ: Актер Олег Табаков попал в реанимацию в Москве
Поклонники критикуют Казанову за фото без белья
Первая официальная фотосессия принца Гарри и Меган Маркл
Дженнифер Лоуренс хочет переехать на ферму и завести коз
Виталина Цымбалюк-Романовская планирует поменять жизнь
Суд развел Джигарханяна с Цымбалюк-Романовской
Cобственников жилья обяжут участвовать в благоустройстве
Отдых мечты: 4 частных острова с отелями (фото)
Фоторепортажи
12В Шанхае прошел ежегодный показ легендарной марки Victoria’s Secret
10Самые дорогие в мире картины
04:35 (мск), источник: АиФ Иркутск

Ангарчанку подозревают в убийстве пожилой матери

Подозреваемую в убийстве задержали.

В Ангарске возбуждено уголовное дело по факту убийства 65-летней местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального СКР.

По основной версии следствия, 22 ноября вечером во время пьяного застолья между пенсионеркой и ее дочерью произошла ссора, в результате которого женщина ударила ножом свою мать. От полученных ранений ангарчанка скончалась на месте преступления.

Под подозрением в убийстве оказалась 37-летняя безработная местная жительница. Сейчас решается вопрос об избрании предполагаемой преступнице меры пресечения на время расследования.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Суррогат не киснет. Как проверить качество молока в домашних условиях
Пентагон заявил о небезопасном сближении Су-30 с самолетом США
Волкер назвал встречу с Сурковым по Украине «шагом назад»
Morgan Stanley усомнился в разгоне ВВП России до 3% к 2020 году
Путин подписал закон о tax free
Польский историк рассказал подробности задержания ФСБ
Прокуратура Ниццы подала апелляцию на освобождение Керимова
ГИБДД подтвердила право граждан снимать полицейских на камеру
Спорт
Месть подается горячей: «Спартак» разбивает «Зенит» И остается в чемпионской гонке
Авто
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку Бабушка, которая приехала за покупками на дорогом внедорожнике Mercedes-Benz G-класса, шокировала интернет-общественность
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
82-летний Олег Табаков попал в реанимацию Народный артист СССР доставлен в столичную больницу
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Четыре жилых дома в Мексике повалились в котлован
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
Невеста принца: 7 главных фактов о Меган Маркл Все, что ты хотела знать о возлюбленной принца Гарри. И даже немного больше.
Дети
В семье 82-летнего Василия Ливанова случилось пополнение Актер вновь стал дедушкой.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь