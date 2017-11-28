Директор школы в Красноярском крае избил семиклассника

Директора Тинской средней школы в Нижнеингашском районе подозревают в избиении ученика седьмого класса. По данному факту на руководителя завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

13 октября директор поселковой школы проводил воспитательную беседу с семиклассниками из-за плохого поведения. С одним из них у руководителя возник конфликт, после чего он ударил мальчика по лицу и шее и головой об стену.

Отмечается, что в это время в классе находились другие ученики и заместитель директора. Пострадавший семиклассник рассказал о случившемся матери, которая написала заявление в правоохранительные органы.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, запланирован допрос директора, ребенку назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении.