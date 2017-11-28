Директор школы в Красноярском крае избил семиклассника
На руководителя завели уголовное дело.
На руководителя завели уголовное дело.
Директора Тинской средней школы в Нижнеингашском районе подозревают в избиении ученика седьмого класса. По данному факту на руководителя завели уголовное дело. Об этом сообщили в
13 октября директор поселковой школы проводил воспитательную беседу с семиклассниками
Отмечается, что в это время в классе находились другие ученики и заместитель директора. Пострадавший семиклассник рассказал о случившемся матери, которая написала заявление в правоохранительные органы.
«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, запланирован допрос директора, ребенку назначена
Руководителю образовательной школы теперь грозит до десяти лет тюрьмы.