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05:08 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Директор школы в Красноярском крае избил семиклассника

На руководителя завели уголовное дело.

Директора Тинской средней школы в Нижнеингашском районе подозревают в избиении ученика седьмого класса. По данному факту на руководителя завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

13 октября директор поселковой школы проводил воспитательную беседу с семиклассниками из-за плохого поведения. С одним из них у руководителя возник конфликт, после чего он ударил мальчика по лицу и шее и головой об стену.

Отмечается, что в это время в классе находились другие ученики и заместитель директора. Пострадавший семиклассник рассказал о случившемся матери, которая написала заявление в правоохранительные органы.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, запланирован допрос директора, ребенку назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении.

Руководителю образовательной школы теперь грозит до десяти лет тюрьмы.

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