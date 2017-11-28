В Кыштыме случилась автоавария без водителей

Случается в жизни так, что причиной аварии не всегда становится человеческий фактор. Стечение обстоятельств или техническая неисправность транспортного средства. Вот и на этот раз в городе Кыштым произошло именно так. В воскресенье вечером, 26 ноября, житель города припарковал своего «железного коня» у дома № 29 по улице Ленина. Сам пошел домой, но в подъезд зайти не успел. Раздался характерный звук удара и скрежет металла.