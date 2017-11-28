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07:15 (мск), источник: Комсомольская правда

В Кыштыме случилась автоавария без водителей

Отечественная легковушка в центре города протаранила иномарку.

Случается в жизни так, что причиной аварии не всегда становится человеческий фактор. Стечение обстоятельств или техническая неисправность транспортного средства. Вот и на этот раз в городе Кыштым произошло именно так. В воскресенье вечером, 26 ноября, житель города припарковал своего «железного коня» у дома № 29 по улице Ленина. Сам пошел домой, но в подъезд зайти не успел. Раздался характерный звук удара и скрежет металла.

— Автомобиль мужчины скатился с горки и врезался в стоящую иномарку, — рассказали в отделе пропаганды полиции Кыштыма. — По всей видимости, водитель забыл поставить машину на «ручник».

В результате дорожно-транспортного происшествия, в которых не участвовали водители, у авто импортного производства повреждены дверь, пластиковая панель порога, да и сам порог необходимо менять. У российской «десятки» необходимо ремонтировать передний бампер. Вопросы о возмещении ущерба будут решаться в гражданском порядке.

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