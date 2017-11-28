Моряк из Приморья погиб на рыболовном судне, ударившись головой о палубу

Уголовное дело возбудили в Приморье по факту смерти моряка на рыболовном судне СТР «МУРОМ». Старший мастер добычи при аварийной выборке трала был сбит тросом для его буксировки, упал с высоты 3 метра, ударился о палубу головой и скончался. Инцидент произошел 19 октября, когда судно находилось на промысле сельди в Охотском море, сообщила ИА PrimaMedia старший помощник руководителя ДВСУ на транспорте СК России Дарья Немцева.