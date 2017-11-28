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05:38 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Моряк из Приморья погиб на рыболовном судне, ударившись головой о палубу

Мужчина был сбит тросом и упал с высоты 3 метра.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 28 ноября, PrimaMedia.

Уголовное дело возбудили в Приморье по факту смерти моряка на рыболовном судне СТР «МУРОМ». Старший мастер добычи при аварийной выборке трала был сбит тросом для его буксировки, упал с высоты 3 метра, ударился о палубу головой и скончался. Инцидент произошел 19 октября, когда судно находилось на промысле сельди в Охотском море, сообщила ИА PrimaMedia старший помощник руководителя ДВСУ на транспорте СК России Дарья Немцева.

В настоящее время следователями производится сбор доказательственной базы по уголовному делу, устанавливаются причины случившегося, в том числе соблюдение уполномоченными лицами правил безопасности труда на производстве, проводится предварительное следствие.

Владельцем судна является компания ООО «Рыболовецкий колхоз «Тихий океан».

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