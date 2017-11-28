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07:31 (мск), источник: АиФ Прикамье

«Убийцу с микрофоном» обвиняют в совершении четырёх преступлений в Прикамье

Мужчина полностью признал свою вину.

Следователи рассказали, в каких преступлениях обвиняется «убийца с микрофоном», задержанный на прошлой неделе в Бурятии.

Ему инкриминируется четыре преступления на территории Пермского края. Так, он обвиняется в убийстве молодого мужчины, тело которого обнаружили 15 октября в квартире в Ленинском районе Перми (ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство»).

Также 29-летнему уроженцу Бурятии предъявили обвинения в совершении двух разбойных нападений (ч. 1 ст. 162 УК РФ) и грабежа с применением насилия (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ). Мужчина свою вину полностью признал и уже рассказал следователям подробности их совершения.

Напомним, 29-летнего подозреваемого, находившегося в федеральном розыске, задержали в ночь на 24 ноября на одной из чабанских стоянок в Бурятии. «Убийцу с микрофоном» выдала любовь к песням Наташи Королёвой, которые он также напевал и своим жертвам. На днях его доставят из Улан-Удэ в Пермь.

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