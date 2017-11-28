«Убийцу с микрофоном» обвиняют в совершении четырёх преступлений в Прикамье

Следователи рассказали, в каких преступлениях обвиняется «убийца с микрофоном», задержанный на прошлой неделе в Бурятии.

Ему инкриминируется четыре преступления на территории Пермского края. Так, он обвиняется в убийстве молодого мужчины, тело которого обнаружили 15 октября в квартире в Ленинском районе Перми (ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство»).

Также 29-летнему уроженцу Бурятии предъявили обвинения в совершении двух разбойных нападений (ч. 1 ст. 162 УК РФ) и грабежа с применением насилия (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ). Мужчина свою вину полностью признал и уже рассказал следователям подробности их совершения.