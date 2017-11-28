Взорвалось колесо рейсового автобуса «Пять звезд» в Хабаровске, водитель в больнице
Пассажиры, в их числе ребенок, покинули горящий транспорт самостоятельно.
Пассажиры, в их числе ребенок, покинули горящий транспорт самостоятельно.
Хабаровск, 28 ноября, AmurMedia.
Тушить междугородный рейсовый автобус «Пять звезд», следующий по маршруту Ванино — Хабаровск, пришлось сегодня утром пожарным на пересечении улиц Воронежской и Шелеста в краевой столице. Объятым пламенем оказалось колесо общественного транспорта. Пострадавшего водителя доставили в больницу, сообщила корр. ИА AmurMedia сотрудник
— Сообщение о том, что в автобусе произошло возгорание колеса, к нам поступило сегодня в 07.36 утра по местному времени. На место происшествия оперативно прибыли два отделения пожарной части № 35. Это две автоцистерны и порядка восьми человек личного состава. В течение 17 минут пожар был полностью ликвидирован. Обгорело заднее колесо на площади 1 кв. метр. Пассажиры, находившиеся в автобусе — порядка 19 человек, в их числе ребенок — были эвакуированы до прибытия спасателей. На месте происшествия находились два водителя. Один из них пострадал. Однако не в результате пожара. Мужчину госпитализировали в краевую клиническую больницу № 2, — рассказала Екатерина Потворова.
Поделиться подробностями утреннего происшествия с участием известного в городе перевозчика подписчики популярной хабаровской группы в социальной сети Instagram. Со слов очевидцев событий, взорвалось не одно колесо, а сразу два.
«Подо мной колесо первое бахнуло. Вынесло меня оттуда пулей. А когда вышла, огонь повалил, и еще одно громыхнуло. В этот момент водитель прямо на колесе снег кидал под машину — вот его и накрыло. Жуть, конечно», — прокомментировала инцидент с общественным транспортом niksa_niki.