Взорвалось колесо рейсового автобуса «Пять звезд» в Хабаровске, водитель в больнице

— Сообщение о том, что в автобусе произошло возгорание колеса, к нам поступило сегодня в 07.36 утра по местному времени. На место происшествия оперативно прибыли два отделения пожарной части № 35. Это две автоцистерны и порядка восьми человек личного состава. В течение 17 минут пожар был полностью ликвидирован. Обгорело заднее колесо на площади 1 кв. метр. Пассажиры, находившиеся в автобусе — порядка 19 человек, в их числе ребенок — были эвакуированы до прибытия спасателей. На месте происшествия находились два водителя. Один из них пострадал. Однако не в результате пожара. Мужчину госпитализировали в краевую клиническую больницу № 2, — рассказала Екатерина Потворова.