Перебегающий дорогу мужчина погиб под колесами авто в Алматы
Сбитый мужчина скончался до приезда медиков, полиция выясняет обстоятельства случившегося.
Сбитый мужчина скончался до приезда медиков, полиция выясняет обстоятельства случившегося.
АСТАНА, 28 ноя — Sputnik. Смертельный наезд на пешехода произошел в ночное время на проспекте Рыскулова в Алматы, сообщили Sputnik Казахстан очевидцы.
На проспекте Рыскулова, между улицами Емцова и
В этот момент по проспекту ехал автомобиль Volkswagen Passat. Водитель не успел среагировать и сбил бегущего пешехода.
Пострадавший скончался до приезда скорой медицинской помощи.
По словам очевидцев, пешеход находится в нетрезвом состоянии. С обстоятельствами произошедшего будет разбираться полиция города.