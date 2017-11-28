Перебегающий дорогу мужчина погиб под колесами авто в Алматы

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 28 ноя — Sputnik. Смертельный наезд на пешехода произошел в ночное время на проспекте Рыскулова в Алматы, сообщили Sputnik Казахстан очевидцы.

На проспекте Рыскулова, между улицами Емцова и Немировича-Данченко, напротив поворота на «Массагет», мужчина примерно 30−35 лет решил перебежать дорогу в неположенном месте, однако не рассчитал опасность.

В этот момент по проспекту ехал автомобиль Volkswagen Passat. Водитель не успел среагировать и сбил бегущего пешехода.

Пострадавший скончался до приезда скорой медицинской помощи.