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07:20 (мск), источник: Sputniknews.kz

Перебегающий дорогу мужчина погиб под колесами авто в Алматы

Сбитый мужчина скончался до приезда медиков, полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 28 ноя — Sputnik. Смертельный наезд на пешехода произошел в ночное время на проспекте Рыскулова в Алматы, сообщили Sputnik Казахстан очевидцы.

На проспекте Рыскулова, между улицами Емцова и Немировича-Данченко, напротив поворота на «Массагет», мужчина примерно 30−35 лет решил перебежать дорогу в неположенном месте, однако не рассчитал опасность.

В этот момент по проспекту ехал автомобиль Volkswagen Passat. Водитель не успел среагировать и сбил бегущего пешехода.

Пострадавший скончался до приезда скорой медицинской помощи.

По словам очевидцев, пешеход находится в нетрезвом состоянии. С обстоятельствами произошедшего будет разбираться полиция города.

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