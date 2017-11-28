Пассажир автобуса из ЕАО до Хабаровска спрятал наркотик в замороженной рыбе

В Хабаровске инспекторы ДПС обнаружили у пассажира междугороднего автобуса гашишное масло. Молодой человек спрятал шприцы с наркотиками в замороженной рыбе, которую вёз с собой.

В дневное время суток инспекторы полка дорожно-патрульной службы ГИБДД остановили на стационарном посту возле Амурского моста автобус, который ехал из Еврейской автономной области. Когда полицейские зашли в салон, один из пассажиров начал сильно нервничать и выражать признаки беспокойства. Стражи порядка предложили молодому человеку выйти, предъявить документы и добровольно показать содержимое своего багажа. Выяснилось, что с собой пассажир вёз небольшой пакет с замороженной рыбой. Во рту каждого сома лежало по одному шприцу с гашишным маслом.

Общий вес изъятого наркотика в высушенном виде составил 14,1 грамма. Молодого человека доставили в отдел полиции. Раньше 22-летнего жителя пригородного села Некрасовка не привлекали к уголовной ответственности.