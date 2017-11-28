Пассажир автобуса из ЕАО до Хабаровска спрятал наркотик в замороженной рыбе
Во рту каждого сома инспекторы обнаружили по шприцу с гашишным маслом.
Во рту каждого сома инспекторы обнаружили по шприцу с гашишным маслом.
В Хабаровске инспекторы ДПС обнаружили у пассажира междугороднего автобуса гашишное масло. Молодой человек спрятал шприцы с наркотиками в замороженной рыбе, которую вёз с собой.
В дневное время суток инспекторы полка
Общий вес изъятого наркотика в высушенном виде составил 14,1 грамма. Молодого человека доставили в отдел полиции. Раньше 22-летнего жителя пригородного села Некрасовка не привлекали к уголовной ответственности.
Парень рассказал, что купил наркотики в Еврейской автономной области у неизвестных лиц для себя. Оригинальный способ транспортировки он придумал самостоятельно. Как сообщает