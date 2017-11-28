Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скарлетт Йоханссон — 33: редкие фото и неожиданные образы звезды
Спорт не помогает женщинам похудеть
Певица о домогательствах миллиардера: повел себя отвратительно
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Опубликованы рассказы Доктора Лизы, погибшей в авиакатастрофе
Может ли генерал США не выполнить приказ о ядерном ударе?Американские военные утверждают, что могут не исполнить приказ президента США Дональда Трампа о нанесении ядерного удара
Кобзон с гневной отповедью выступил у гроба Хворостовского
СМИ: Пугачева испугала поклонников лицом без грима
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
СМИ: Актер Олег Табаков попал в реанимацию в Москве
Поклонники критикуют Казанову за фото без белья
Первая официальная фотосессия принца Гарри и Меган Маркл
Дженнифер Лоуренс хочет переехать на ферму и завести коз
Виталина Цымбалюк-Романовская планирует поменять жизнь
Суд развел Джигарханяна с Цымбалюк-Романовской
Cобственников жилья обяжут участвовать в благоустройстве
Отдых мечты: 4 частных острова с отелями (фото)
Фоторепортажи
8Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон
8Внутри Монголии
06:20 (мск), источник: Интерфакс

Следствие закрыло дело Кехмана за истечением сроков давности

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU — Следственный департамент МВД России закрыл дело художественного руководителя Михайловского театра Владимира Кехмана, которого обвиняли в незаконном получении кредитов, за истечением сроков давности, пишет во вторник «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

Сейчас это решение проверяет Генпрокуратура.

Уголовное производство против Кехмана было открыто в 2014 году в связи с банкротством возглавляемой им компании JFC, занимавшейся импортом фруктов в Россию. Банки-кредиторы обвинили топ-менеджеров в хищении заемных средств и выводе их в другие проекты. В общей сложности сумма претензий составила 20,2 млрд рублей.

Видео
Сбербанк собирается сделать Кехмана невыездным

Однако, по сведениям «Коммерсанта», 14 ноября 2017 года уголовное дело об особо крупном мошенничестве и отмывании средств было прекращено «за отсутствием в деянии состава преступления». А через два дня Кехману предъявили обвинение уже по другой статье — о незаконном получении кредитов (ч. 1 ст. 176 УК РФ). Она относится к категории преступлений средней тяжести и предусматривает максимум пять лишения свободы.

При этом срок давности по это статье составляет шесть лет. А поскольку последний незаконный кредит руководство JFC оформило 3 ноября 2011 года, у следствия появились основания для закрытия дела. В итоге уголовное преследование Кехмана было прекращено в день предъявления нового обвинения — 17 ноября.

Читайте также
Кехман уехал в декрет во Францию для переговоров с европейскими театрами

Одновременно был снят арест с имущества JFC и ее структур, в том числе девяти квартир и нефтебазы в Петербурге и пилорамы в Казани.

«Коммерсант» отмечает, что некоторые из банков-кредиторов не раз жаловались на бездействие следователей МВД в Генпрокуратуру. Там отвечали, что велели МВД устранить нарушения, но никаких подвижек не происходило.

Кехман был признан банкротом в России в 2016 году. К этому времени он оставил бизнес и занялся театром: с 2007 года руководил Михайловским театром в Петербурге, а в 2015 возглавил Новосибирский театр оперы и балета после скандала с показом оперы «Тангейзер» в постановке Тимофея Кулябина.

В 2017 году Кехман покинул последний пост, чтобы «не подрывать имидж министерства культуры». При этом он остается худруком Михайловского театра.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Пентагон заявил о небезопасном сближении Су-30 с самолетом США
Волкер назвал встречу с Сурковым по Украине «шагом назад»
Путин подписал закон о tax free
Польский историк рассказал подробности задержания ФСБ
Прокуратура Ниццы подала апелляцию на освобождение Керимова
ГИБДД подтвердила право граждан снимать полицейских на камеру
Спорт
Месть подается горячей: «Спартак» разбивает «Зенит» И остается в чемпионской гонке
Авто
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку Бабушка, которая приехала за покупками на дорогом внедорожнике Mercedes-Benz G-класса, шокировала интернет-общественность
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
82-летний Олег Табаков попал в реанимацию Народный артист СССР доставлен в столичную больницу
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Жилье под ключ: застройщики увеличивают предложение квартир с отделкой
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Леди
Невеста принца: 7 главных фактов о Меган Маркл Все, что ты хотела знать о возлюбленной принца Гарри. И даже немного больше.
Дети
В семье 82-летнего Василия Ливанова случилось пополнение Актер вновь стал дедушкой.
Все о ремонте
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
7 правил, как расположить ТВ на стене
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь