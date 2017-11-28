Следствие закрыло дело Кехмана за истечением сроков давности

Сейчас это решение проверяет Генпрокуратура.

Уголовное производство против Кехмана было открыто в 2014 году в связи с банкротством возглавляемой им компании JFC, занимавшейся импортом фруктов в Россию. Банки-кредиторы обвинили топ-менеджеров в хищении заемных средств и выводе их в другие проекты. В общей сложности сумма претензий составила 20,2 млрд рублей.

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Однако, по сведениям «Коммерсанта», 14 ноября 2017 года уголовное дело об особо крупном мошенничестве и отмывании средств было прекращено «за отсутствием в деянии состава преступления». А через два дня Кехману предъявили обвинение уже по другой статье — о незаконном получении кредитов (ч. 1 ст. 176 УК РФ). Она относится к категории преступлений средней тяжести и предусматривает максимум пять лишения свободы.

При этом срок давности по это статье составляет шесть лет. А поскольку последний незаконный кредит руководство JFC оформило 3 ноября 2011 года, у следствия появились основания для закрытия дела. В итоге уголовное преследование Кехмана было прекращено в день предъявления нового обвинения — 17 ноября.

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Одновременно был снят арест с имущества JFC и ее структур, в том числе девяти квартир и нефтебазы в Петербурге и пилорамы в Казани.

«Коммерсант» отмечает, что некоторые из банков-кредиторов не раз жаловались на бездействие следователей МВД в Генпрокуратуру. Там отвечали, что велели МВД устранить нарушения, но никаких подвижек не происходило.

Кехман был признан банкротом в России в 2016 году. К этому времени он оставил бизнес и занялся театром: с 2007 года руководил Михайловским театром в Петербурге, а в 2015 возглавил Новосибирский театр оперы и балета после скандала с показом оперы «Тангейзер» в постановке Тимофея Кулябина.