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08:41 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Челябинском в аварию попал школьный автобус

ДТП произошло в Сосновском районе.

Дорожная авария случилась в селе Долгодеревенское Сосновского района в понедельник, 27 ноября. Столкнулись иномарка и школьный автобус на пересечении улиц Свердловской и 1 Мая. Инцидент произошел на светофоре. Как выяснилось, это самый опасный участок на селе.

«Вот, на улице 1 Мая, когда хочешь перейти по пешеходному переходу, то сразу и не получится. Я уже одной ногой на дороге стою, всем видом показываю, что перехожу. Так они еще быстрее проезжают, чтобы успеть, вдруг я пойду. Один раз мальчик стоял минут 20 ждал, когда движение остановится, чтобы перейти дорогу, пока один не остановился. А в дождь вообще всю забрызгают и даже и не подумают притормозить. Надо перед пешеходным дорожками установить лежачих полицейский, как перед школой», — пишет в социальных сетях жительница Долгодеревенского.

Сейчас сотрудниками ГИБДД Сосновского района выясняются все обстоятельства случившегося. В полиции сообщают, что пострадавших в аварии нет. По счастливой случайности, школьников в автобусе не было.

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