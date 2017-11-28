Под Челябинском в аварию попал школьный автобус

«Вот, на улице 1 Мая, когда хочешь перейти по пешеходному переходу, то сразу и не получится. Я уже одной ногой на дороге стою, всем видом показываю, что перехожу. Так они еще быстрее проезжают, чтобы успеть, вдруг я пойду. Один раз мальчик стоял минут 20 ждал, когда движение остановится, чтобы перейти дорогу, пока один не остановился. А в дождь вообще всю забрызгают и даже и не подумают притормозить. Надо перед пешеходным дорожками установить лежачих полицейский, как перед школой», — пишет в социальных сетях жительница Долгодеревенского.