В екатеринбургском дворе сгорели пять иномарок

28 ноября во дворе дома № 94 по улице Технической в Екатеринбурге сгорели пять автомобилей. Сообщение о пожаре поступило в 04.30, рассказали «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

На месте происшествия работали два пожарных расчета. Огонь охватил 30 квадратных метров. Сгорели Mercedes, Toyota, Kia, Hyundai и Mitsubishi. Спасатели локализовали огонь к 04.51, завершили разбор сгоревших конструкций к 05.57.