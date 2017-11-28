В екатеринбургском дворе сгорели пять иномарок
Пожар тушили 1,5 часа.
Пожар тушили 1,5 часа.
28 ноября во дворе дома № 94 по улице Технической в Екатеринбурге сгорели пять автомобилей. Сообщение о пожаре поступило в 04.30, рассказали «Уралинформбюро» в
На месте происшествия работали два пожарных расчета. Огонь охватил 30 квадратных метров. Сгорели Mercedes, Toyota, Kia, Hyundai и Mitsubishi. Спасатели локализовали огонь к 04.51, завершили разбор сгоревших конструкций к 05.57.
«Все владельцы транспортных средств установлены, в ближайшее время они обратятся в полицию с заявлением, — сообщили в отделении по связям со СМИ по Екатеринбурге. — Охранник парковки доставлен в территориальный ОВД для разбирательств. Предварительно, первым воспламенился Mercedes. От пожара пострадали Mitsubishi L200, Toyota Camry, Kia Rio и Hyundai Solaris. Точные причины возгорания будут установлены по результатам