Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
Поездки в общественном транспорте ведут к депрессии
«Славы захотелось»: советник Порошенко о провале атаки в Донбассе
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Опубликованы рассказы Доктора Лизы, погибшей в авиакатастрофе
«Вырезали самое важное» Школьник c Ямала рассказал о выступлении в Бундестаге
Кобзон с гневной отповедью выступил у гроба Хворостовского
СМИ: Пугачева испугала поклонников лицом без грима
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Табаков доставлен в реанимацию с тяжелым заболеванием — СМИ
Поклонники критикуют Казанову за фото без белья
Опубликованы рассказы Доктора Лизы, погибшей в авиакатастрофе
Холли Берри проводит отпуск с молодым бойфрендом
"Нужен психиатр" — Эксперт о словах Госдепа по поводу фото Путина
Эксперт об опасности протеста Киева из-за Путина
Cобственников жилья обяжут участвовать в благоустройстве
Отдых мечты: 4 частных острова с отелями (фото)
Фоторепортажи
8Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон
12В Шанхае прошел ежегодный показ легендарной марки Victoria’s Secret
07:09 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В екатеринбургском дворе сгорели пять иномарок

Пожар тушили 1,5 часа.

28 ноября во дворе дома № 94 по улице Технической в Екатеринбурге сгорели пять автомобилей. Сообщение о пожаре поступило в 04.30, рассказали «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

На месте происшествия работали два пожарных расчета. Огонь охватил 30 квадратных метров. Сгорели Mercedes, Toyota, Kia, Hyundai и Mitsubishi. Спасатели локализовали огонь к 04.51, завершили разбор сгоревших конструкций к 05.57.

«Все владельцы транспортных средств установлены, в ближайшее время они обратятся в полицию с заявлением, — сообщили в отделении по связям со СМИ по Екатеринбурге. — Охранник парковки доставлен в территориальный ОВД для разбирательств. Предварительно, первым воспламенился Mercedes. От пожара пострадали Mitsubishi L200, Toyota Camry, Kia Rio и Hyundai Solaris. Точные причины возгорания будут установлены по результатам пожарно-техническойэкспертизы».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
ФСК ЕЭС модернизирует подстанцию "Чебаркуль"
Пентагон заявил о небезопасном сближении Су-30 с самолетом США
Волкер назвал встречу с Сурковым по Украине «шагом назад»
СМИ: дело Кехмана закрыто за истечением сроков давности
Путин подписал закон о tax free
Польский историк рассказал подробности задержания ФСБ
Прокуратура Ниццы подала апелляцию на освобождение Керимова
ГИБДД подтвердила право граждан снимать полицейских на камеру
Спорт
Месть подается горячей: «Спартак» разбивает «Зенит» И остается в чемпионской гонке
Авто
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку Бабушка, которая приехала за покупками на дорогом внедорожнике Mercedes-Benz G-класса, шокировала интернет-общественность
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
82-летний Олег Табаков попал в реанимацию Народный артист СССР доставлен в столичную больницу
Недвижимость
Минстрой хочет обязать собственников недвижимости участвовать в благоустройстве
Строительство на месте Ховринской больницы в Москве начнется во второй половине 2018 года
Вид на жительство в Латвии: теперь по 1000 евро в год
Новый год приходит к арендодателям. Сколько стоит снять коттедж на праздники
Леди
Невеста принца: 7 главных фактов о Меган Маркл Все, что ты хотела знать о возлюбленной принца Гарри. И даже немного больше.
Дети
В семье 82-летнего Василия Ливанова случилось пополнение Актер вновь стал дедушкой.
Все о ремонте
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
7 правил, как расположить ТВ на стене
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь