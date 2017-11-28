В Новосибирской области сгорел павильон страхования ОСАГО
Пожар произошел 28 ноября в селе Криводановка, об этом сообщают очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».
Пожар произошел 28 ноября в селе Криводановка, об этом сообщают очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».
Здание торгового центра загорелось в Криводановке 28 ноября. Серьезный пожар уничтожил павильон, где работали две организации — страхование ОСАГО и ритуальные услуги.
Дом выгорел полностью. На место происшествия прибыли два пожарных расчета и бригада «Скорой помощи».
По словам очевидцев, пострадавших нет.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Напомним, 27 ноября в Новосибирске загорелся автосервис на улице Тургенева. Существовала опасность распространения огня на соседние здания.