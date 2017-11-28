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06:59 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В НСО нашелся тинэйджер, который пропал в р. п. Колывань двое суток назад

Школьника обнаружили в 300 км от дома.

Волонтеры, близкие, а также сотрудники полиции два дня занимались поиском пропавшего школьника. Тинэйджера обнаружили сотрудники полиции в 300 километрах от дома, в другом районе области. Об этом сообщает группа «ДоброСпас-Новосибирск Содружество волонтеров».

Подросток пропал еще в воскресенье утром, 26 ноября. Тем же вечером волонтеры занялись поиском несовершеннолетнего.

К счастью, мальчика нашли, с ним все в порядке, его жизни ничто не угрожает. Напоминаем, в Новосибирске волонтеры, полиция, а также родные и близкие каждый день занимаются поисками пропавших людей. К счастью, нередко совместными усилиями их находят. Например, вчера нашелся пропавший накануне в садовом обществе мужчина. Оказалось, что сибиряк попал в больницу после ДТП.

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