В НСО нашелся тинэйджер, который пропал в р. п. Колывань двое суток назад

Волонтеры, близкие, а также сотрудники полиции два дня занимались поиском пропавшего школьника. Тинэйджера обнаружили сотрудники полиции в 300 километрах от дома, в другом районе области. Об этом сообщает группа «ДоброСпас-Новосибирск Содружество волонтеров».

К счастью, мальчика нашли, с ним все в порядке, его жизни ничто не угрожает. Напоминаем, в Новосибирске волонтеры, полиция, а также родные и близкие каждый день занимаются поисками пропавших людей. К счастью, нередко совместными усилиями их находят. Например, вчера нашелся пропавший накануне в садовом обществе мужчина. Оказалось, что сибиряк попал в больницу после ДТП.