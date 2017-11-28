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06:57 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми ночью сгорел склад с металлоизделиями

В ликвидации пожара участвовали 86 человек.

В Перми ночью сгорел склад, в котором находились металлические изделия. Пожар произошёл в одном из зданий, расположенных на Героев Хасана, 76.

Как рассказал замначальника первого отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Перми Евгений Устюгов, в четыре часа ночи сработала пожарная сигнализация, установленная на одноэтажном складе. Первые пожарно-спасательные подразделения выехали по вызову № 2. Однако в связи с тем, что возникла реальная угроза того, что огонь перекинется на соседнее здание, в 4.16 открыли вызов № 3. В результате пожарным удалось предотвратить распространение огня на соседние строения.

Площадь горения составила около 500 квадратных метров. Огнеборцы сумели полностью ликвидировать пожар в 5.17. В его тушении задействовали 28 единиц техники и 86 человек личного состава. Во время ЧП никто не пострадал.

Сейчас устанавливаются причины пожара.

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