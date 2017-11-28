В Перми ночью сгорел склад с металлоизделиями

Как рассказал замначальника первого отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Перми Евгений Устюгов, в четыре часа ночи сработала пожарная сигнализация, установленная на одноэтажном складе. Первые пожарно-спасательные подразделения выехали по вызову № 2. Однако в связи с тем, что возникла реальная угроза того, что огонь перекинется на соседнее здание, в 4.16 открыли вызов № 3. В результате пожарным удалось предотвратить распространение огня на соседние строения.