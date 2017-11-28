В Перми ночью сгорел склад с металлоизделиями
В ликвидации пожара участвовали 86 человек.
В ликвидации пожара участвовали 86 человек.
В Перми ночью сгорел склад, в котором находились металлические изделия. Пожар произошёл в одном из зданий, расположенных на Героев Хасана, 76.
Как рассказал замначальника первого отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Перми Евгений Устюгов, в четыре часа ночи сработала пожарная сигнализация, установленная на одноэтажном складе. Первые
Площадь горения составила около 500 квадратных метров. Огнеборцы сумели полностью ликвидировать пожар в 5.17. В его тушении задействовали 28 единиц техники и 86 человек личного состава. Во время ЧП никто не пострадал.
Сейчас устанавливаются причины пожара.