Следствие закрыло уголовное дело против Владимира Кехмана
Действия бывшего генерального директора группы компаний «JFC» больше не расцениваются как мошенничество, об этом сообщает РБК.
Действия бывшего генерального директора группы компаний «JFC» больше не расцениваются как мошенничество, об этом сообщает РБК.
Действия Кехмана и бывших
Ранее Кехман обвинялся в особо крупном мошенничестве в сфере кредитования. Уголовное преследование прекращено 14 ноября «за отсутствием в деянии состава преступления». Сразу после этого бизнесмена обвинили в незаконном получении кредитов.
Напомню, в июле 2016 года арбитражный суд