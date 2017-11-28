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07:39 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Следствие закрыло уголовное дело против Владимира Кехмана

Действия бывшего генерального директора группы компаний «JFC» больше не расцениваются как мошенничество, об этом сообщает РБК.

Действия Кехмана и бывших топ-менеджеров группы компаний «JFC» переквалифицировали на незаконное получение кредитов. Теперь уголовное дело закрыто за истечением срока давности.

Ранее Кехман обвинялся в особо крупном мошенничестве в сфере кредитования. Уголовное преследование прекращено 14 ноября «за отсутствием в деянии состава преступления». Сразу после этого бизнесмена обвинили в незаконном получении кредитов.

Напомню, в июле 2016 года арбитражный суд Санкт-Петербурга признал Кехмана банкротом. Театрального менеджера и известного бизнесмена судили за долги по банановому бизнесу. Компания «JFC», которую основал Кехман, задолжала банкам 18 миллиардов рублей. А с самого бизнесмена требовали 9 миллиардов. План реструктуризации, который предложил разорившийся «банановый король», банки не устроил.

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