Следствие закрыло уголовное дело против Владимира Кехмана

Ранее Кехман обвинялся в особо крупном мошенничестве в сфере кредитования. Уголовное преследование прекращено 14 ноября «за отсутствием в деянии состава преступления». Сразу после этого бизнесмена обвинили в незаконном получении кредитов.



Напомню, в июле 2016 года арбитражный суд Санкт-Петербурга признал Кехмана банкротом. Театрального менеджера и известного бизнесмена судили за долги по банановому бизнесу. Компания «JFC», которую основал Кехман, задолжала банкам 18 миллиардов рублей. А с самого бизнесмена требовали 9 миллиардов. План реструктуризации, который предложил разорившийся «банановый король», банки не устроил.