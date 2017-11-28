В Иркутске ищут корейца, который вышел из поезда в магазин и пропал

В Иркутске разыскивают 48-летнего гражданина КНДР Хана Хек Чера, который вышел из поезда и потерялся. Как 27 ноября 2017 года сообщила пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте, 17 октября мужчина сел на станции Тюмень в пассажирский поезд № 100 сообщением «Москва — Владивосток» до станции Уссурийск. 19 октября он вышел на станции Иркутск-Пассажирский, чтобы приобрести продукты в магазине, однако в поезд не вернулся. До настоящего времени на связь не выходил.