В Иркутске ищут корейца, который вышел из поезда в магазин и пропал
В Иркутске разыскивают 48-летнего гражданина КНДР Хана Хек Чера, который вышел из поезда и потерялся.
В Иркутске разыскивают 48-летнего гражданина КНДР Хана Хек Чера, который вышел из поезда и потерялся.
В Иркутске разыскивают 48-летнего гражданина КНДР Хана Хек Чера, который вышел из поезда и потерялся. Как 27 ноября 2017 года сообщила
Его приметы: на вид 45−50 лет, рост 167 см, телосложение худощавое, волосы черные, глаза карие, лицо монголоидного типа, носит очки черного цвета. Был одет: в зимнюю куртку черного цвета, брюки черные, на плече спортивная сумка.
Гражданам, обладающим информацией, способствующей розыску без вести пропавшего, просьба обращаться по телефону: