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07:47 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутске ищут корейца, который вышел из поезда в магазин и пропал

В Иркутске разыскивают 48-летнего гражданина КНДР Хана Хек Чера, который вышел из поезда и потерялся.

В Иркутске разыскивают 48-летнего гражданина КНДР Хана Хек Чера, который вышел из поезда и потерялся. Как 27 ноября 2017 года сообщила пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте, 17 октября мужчина сел на станции Тюмень в пассажирский поезд № 100 сообщением «Москва — Владивосток» до станции Уссурийск. 19 октября он вышел на станции Иркутск-Пассажирский, чтобы приобрести продукты в магазине, однако в поезд не вернулся. До настоящего времени на связь не выходил.

Его приметы: на вид 45−50 лет, рост 167 см, телосложение худощавое, волосы черные, глаза карие, лицо монголоидного типа, носит очки черного цвета. Был одет: в зимнюю куртку черного цвета, брюки черные, на плече спортивная сумка.

Гражданам, обладающим информацией, способствующей розыску без вести пропавшего, просьба обращаться по телефону: 8 (3952) 63−53−10.

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