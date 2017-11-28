Трамвай № 13 протаранил «Тойоту» в Новосибирске
Очередное ДТП с грозой новосибирских автомобилистов произошло вечером 27 ноября, об этом сообщают очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».
Очередное ДТП с грозой новосибирских автомобилистов произошло вечером 27 ноября, об этом сообщают очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».
Трамвай № 13 протаранил «Тойоту» в Новосибирске, рассказали очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».
Легендарный трамвай снова попал в сводки ДТП. На этот раз он сразился с японским кроссовером «Тойота». Столкновение произошло на улице Мичурина напротив ТРЦ «Галерея Новосибирск» вечером 27 ноября.
По словам очевидцев, в аварии обошлось без пострадавших.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Трамвай № 13 известен не только своим зловещим номером, но и тем, что при попадании в ДТП он никогда не получает никаких повреждений, чего не скажешь об автомобилях. Исключением стало ДТП 4 марта 2015 года — тогда у трамвая неподалёку от остановки «Толбухина» отвалилась задняя колесная пара. Водитель потерял управление трамваем, однако тот проехал еще несколько метров, а затем рухнул с рельсов. Причиной стало плачевное состояние самого легендарного трамвая со зловещим номером. Пока еще ни одному водителю не удалось нанести