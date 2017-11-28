В жилом доме в Омске горели сразу три квартиры

Когда прибыли спасатели, в доме горели стены и пол в одной из квартир, в другой горел пол, кроме того, пожар проник и в подвальное помещение под обеими квартирами. Весь дом был плотно задымлен. Звену газодымозащитной службы удалось спасти трех человек, еще 8 человек были эвакуированы.