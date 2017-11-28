Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
Поклонники Хворостовского собрали полмиллиона рублей на борьбу с раком
30-летний мужчина умер на борту самолета Нью-Йорк - Москва
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
"Ничего криминального": бизнесмен из Копейска о жалобе Галустяна
«Вырезали самое важное» Школьник c Ямала рассказал о выступлении в Бундестаге
Кобзон с гневной отповедью выступил у гроба Хворостовского
СМИ: Пугачева испугала поклонников лицом без грима
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Табаков доставлен в реанимацию с тяжелым заболеванием — СМИ
Поклонники критикуют Казанову за фото без белья
Первая официальная фотосессия принца Гарри и Меган Маркл
Дженнифер Лоуренс хочет переехать на ферму и завести коз
"Нужен психиатр" — Эксперт о словах Госдепа по поводу фото Путина
Эксперт об опасности протеста Киева из-за Путина
Cобственников жилья обяжут участвовать в благоустройстве
Отдых мечты: 4 частных острова с отелями (фото)
Фоторепортажи
8Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон
12В Шанхае прошел ежегодный показ легендарной марки Victoria’s Secret
07:50 (мск), источник: СуперОмск

В жилом доме в Омске горели сразу три квартиры

Пожар произошел в бревенчатой двухэтажке на улице Арсеньева вечером в понедельник, 27 ноября.

Когда прибыли спасатели, в доме горели стены и пол в одной из квартир, в другой горел пол, кроме того, пожар проник и в подвальное помещение под обеими квартирами. Весь дом был плотно задымлен. Звену газодымозащитной службы удалось спасти трех человек, еще 8 человек были эвакуированы.

В результате пожара пострадали три квартиры, в одной пострадали внутренняя отделка стен, мебель и вещи, в другой пришлось разобрать пол, в третьей стены и пол были сильно закопчены. Были также повреждены вещи домашнего обихода, хранившиеся в подвале.

По предварительным данным, пожар возник из-за нарушения правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ.

На месте происшествия работали 8 пожарных автомобилей, 35 спасателей и 6 звеньев газодымозащитной службы сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Пентагон заявил о небезопасном сближении Су-30 с самолетом США
Волкер назвал встречу с Сурковым по Украине «шагом назад»
СМИ: дело Кехмана закрыто за истечением сроков давности
Путин подписал закон о tax free
Польский историк рассказал подробности задержания ФСБ
Прокуратура Ниццы подала апелляцию на освобождение Керимова
ГИБДД подтвердила право граждан снимать полицейских на камеру
Спорт
Месть подается горячей: «Спартак» разбивает «Зенит» И остается в чемпионской гонке
Авто
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку Бабушка, которая приехала за покупками на дорогом внедорожнике Mercedes-Benz G-класса, шокировала интернет-общественность
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
82-летний Олег Табаков попал в реанимацию Народный артист СССР доставлен в столичную больницу
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Жилье под вопросом. Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
Невеста принца: 7 главных фактов о Меган Маркл Все, что ты хотела знать о возлюбленной принца Гарри. И даже немного больше.
Дети
В семье 82-летнего Василия Ливанова случилось пополнение Актер вновь стал дедушкой.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь