В жилом доме в Омске горели сразу три квартиры
Пожар произошел в бревенчатой двухэтажке на улице Арсеньева вечером в понедельник, 27 ноября.
Пожар произошел в бревенчатой двухэтажке на улице Арсеньева вечером в понедельник, 27 ноября.
Когда прибыли спасатели, в доме горели стены и пол в одной из квартир, в другой горел пол, кроме того, пожар проник и в подвальное помещение под обеими квартирами. Весь дом был плотно задымлен. Звену газодымозащитной службы удалось спасти трех человек, еще 8 человек были эвакуированы.
В результате пожара пострадали три квартиры, в одной пострадали внутренняя отделка стен, мебель и вещи, в другой пришлось разобрать пол, в третьей стены и пол были сильно закопчены. Были также повреждены вещи домашнего обихода, хранившиеся в подвале.
По предварительным данным, пожар возник
На месте происшествия работали 8 пожарных автомобилей, 35 спасателей и 6 звеньев газодымозащитной службы сообщили в