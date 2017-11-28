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08:08 (мск), источник: РИА Новости

В Хабаровске 18 человек предстанут перед судом по «игорному делу»

ХАБАРОВСК, 28 ноя — РИА Новости. Прокуратура утвердила обвинительные заключения в отношении 18 местных жителей по уголовным делам об организации сети подпольных игровых клубов в Хабаровске, сообщает прокуратура региона.

Источник: РИА "Новости"

По версии следствия, четверо хабаровчан организовали в Хабаровске сеть из 11 клубов, где велись азартные игры. В клубах было размещено более 630 игровых автоматов. Еще 14 человек организаторы наняли в качестве охранников, кассиров и администраторов залов.

В помещениях клубов продавали спиртные напитки, организовали охрану и единую систему видеонаблюдения. Контроль деятельности игровых залов осуществлялся из единого пункта наблюдения. Для конспирации выдача выигрыша производилась в «кассах», которые находились в отдельных помещениях и были замаскированы под продуктовые киоски.

Работу клубов пресекли сотрудники управления ФСБ. Были изъяты 631 игровой автомат и 11 платежных терминалов, видеооборудование, а также наложен арест на 1,5 миллиона рублей.

«Прокуратура города Хабаровска утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении 18 участников организованной преступной группы. Они обвиняются по статье «незаконные организация и проведение азартных игр», — говорится в сообщении.

Отмечается, что трое обвиняемых заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, их дела выделены в отдельное производство и будут рассмотрены судом в особом порядке. После вручения обвиняемым копии обвинительного заключения прокуратура города направит дела в Центральный районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу.

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