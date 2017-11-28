Самолет «ИрАэро» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Магаданской области
Прокуратура проводит проверку по факту происшествия.
Прокуратура проводит проверку по факту происшествия.
Самолет Ан-24, принадлежащий авиакомпании «ИрАэро», выкатился за пределы
«В ходе проверки будет дана оценка работе аэродромных служб, правильности действий экипажа. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.
Напомним, настоятель храма Димитрия Донского, протоиерей Константин Кожуховский освятил самолеты Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро». Церемония состоялась на территории международного аэропорта Иркутска 16 ноября.