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08:07 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Самолет «ИрАэро» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Магаданской области

Прокуратура проводит проверку по факту происшествия.

Источник: IrkutskMedia.ru

Самолет Ан-24, принадлежащий авиакомпании «ИрАэро», выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в сугроб в Магаданской области накануне, 27 ноября. Рейс выполнялся по маршруту Северо-Эвенск-Магадан. На борту находилось 48 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате происшествия никто не пострадал. Магаданская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов в связи с происшествием. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ИА MagadanMedia.

«В ходе проверки будет дана оценка работе аэродромных служб, правильности действий экипажа. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

Напомним, настоятель храма Димитрия Донского, протоиерей Константин Кожуховский освятил самолеты Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро». Церемония состоялась на территории международного аэропорта Иркутска 16 ноября.

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