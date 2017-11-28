Самолет «ИрАэро» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Магаданской области

Самолет Ан-24, принадлежащий авиакомпании «ИрАэро», выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в сугроб в Магаданской области накануне, 27 ноября. Рейс выполнялся по маршруту Северо-Эвенск-Магадан. На борту находилось 48 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате происшествия никто не пострадал. Магаданская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов в связи с происшествием. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ИА MagadanMedia.