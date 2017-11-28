В Красноуральске пьяный водитель насмерть переехал пьяного пешехода

На Урале осудили мужчину, севшего за руль пьяным и наехавшего на пешехода. Илья Гуров признан виновным в нарушении правил дорожного движения, управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшим смерть человека.

Возле дома № 8 Гурьев выехал на встречную полосу. В это время на дороге лежал мужчина. Пешеход также был нетрезв. Видя на проезжей части человека, водитель даже не попробовал остановиться и в результате переехал лежачего, который скончался. После ДТП Гурьев скрылся с места происшествия. Но чуть позже был задержан полицией.