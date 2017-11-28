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08:08 (мск), источник: Комсомольская правда

В Красноуральске пьяный водитель насмерть переехал пьяного пешехода

Ближайшие 3,5 года нетрезвый шофер проведет в колонии-поселении.

На Урале осудили мужчину, севшего за руль пьяным и наехавшего на пешехода. Илья Гуров признан виновным в нарушении правил дорожного движения, управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшим смерть человека.

Ранним утром 19 августа этого года автомобилист двигался по улице Ленина в сторону улицы железнодородников.

Возле дома № 8 Гурьев выехал на встречную полосу. В это время на дороге лежал мужчина. Пешеход также был нетрезв. Видя на проезжей части человека, водитель даже не попробовал остановиться и в результате переехал лежачего, который скончался. После ДТП Гурьев скрылся с места происшествия. Но чуть позже был задержан полицией.

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