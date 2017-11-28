Полиция перекрыла канал поставки наркотиков в Новосибирск
Бойцы спецподразделения задержали двух мужчин, которые пытались провезти в Новосибирск почти 300 пакетов наркотиков, об этом сообщает
Бойцы спецподразделения задержали двух мужчин, которые пытались провезти в Новосибирск почти 300 пакетов наркотиков, об этом сообщает
Спецоперацию проводили бойцы спецподразделений и сотрудники отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков.
Правоохранители остановили автомобиль и задержали наркодиллеров. Ими оказались 31-летний и 25-летний мужчины. Задержанные пытались ввезти в Новосибирск 287 пакетиков с наркотическими веществами. Общий вес составил около 400 граммов.
По данным правоохранителей, подозреваемые приобретали наркотики через интернет. Далее они забирали оптовые дозы, фасовали на более мелкие и раскладывали в тайники в городе.
В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение и перевозка наркотических средств в крупном размере). Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.
Расследование продолжается.