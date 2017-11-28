77 человек этой ночью тушили пожар на складе в Перми

Первые пожарно-спасательные подразделения выехали по вызову № 2 на ул. Героев Хасана. Горел одноэтажный склад. Пожарные не допустили распространения огня на другие строения. Работали пять звеньев газодымозащитной службы.

На месте был создан штаб пожаротушения. Работала оперативная группа ЦУКС ГУ МЧС России по Пермскому краю, собственники склада и товара, администрация района. В 6−45 горение было полностью ликвидировано. В пожаре были задействованы 24 единицы техники и 77 человек личного состава.