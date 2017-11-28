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08:04 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

77 человек этой ночью тушили пожар на складе в Перми

ПЕРМЬ, 28 ноября, ФедералПресс. Сегодня утром в Перми сгорел склад с металлоизделиями. Сообщение о возгорании поступило пожарным в 4−05, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.

Первые пожарно-спасательные подразделения выехали по вызову № 2 на ул. Героев Хасана. Горел одноэтажный склад. Пожарные не допустили распространения огня на другие строения. Работали пять звеньев газодымозащитной службы.

На месте был создан штаб пожаротушения. Работала оперативная группа ЦУКС ГУ МЧС России по Пермскому краю, собственники склада и товара, администрация района. В 6−45 горение было полностью ликвидировано. В пожаре были задействованы 24 единицы техники и 77 человек личного состава.

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