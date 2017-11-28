77 человек этой ночью тушили пожар на складе в Перми
ПЕРМЬ, 28 ноября, ФедералПресс. Сегодня утром в Перми сгорел склад с металлоизделиями. Сообщение о возгорании поступило пожарным в 4−05, сообщает
ПЕРМЬ, 28 ноября, ФедералПресс. Сегодня утром в Перми сгорел склад с металлоизделиями. Сообщение о возгорании поступило пожарным в 4−05, сообщает
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На месте был создан штаб пожаротушения. Работала оперативная группа ЦУКС ГУ МЧС России по Пермскому краю, собственники склада и товара, администрация района. В 6−45 горение было полностью ликвидировано. В пожаре были задействованы 24 единицы техники и 77 человек личного состава.