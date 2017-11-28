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08:03 (мск), источник: Комсомольская правда

В Перми девушку осудили за пьяное вождение без прав

Наказание она будет отбывать в колонии.

Утром 6 июня текущего года сотрудники полиции остановили автомобиль, за рулем которого находилась 29-летняя девушка. Стражи порядка назначили медицинское освидетельствование. Выяснилось, что жительница Перми находилась в состоянии алкогольного опьянения.

— Сотрудники полиции установили, что ранее пермячка уже привлекалась к административной и уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, — сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. — Также у нее отсутствовали водительские права.

В отношении девушки-водителя возбудили уголовное дело по статье «управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления». Суд Орджоникидзевского района приговорил нарушительницу к 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, девушку лишили водительских прав на 2 года 10 дней.

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