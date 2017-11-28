В Перми девушку осудили за пьяное вождение без прав

Утром 6 июня текущего года сотрудники полиции остановили автомобиль, за рулем которого находилась 29-летняя девушка. Стражи порядка назначили медицинское освидетельствование. Выяснилось, что жительница Перми находилась в состоянии алкогольного опьянения.

— Сотрудники полиции установили, что ранее пермячка уже привлекалась к административной и уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, — сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. — Также у нее отсутствовали водительские права.