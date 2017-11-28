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08:00 (мск), источник: АиФ Уфа

Из горящего дома в Уфе эвакуировали семь человек, пострадал пенсионер

В столице республики горела трёхкомнатная квартира.

В Уфе 27 ноября случился пожар в трёхкомнатной квартире в жилом доме, об этом сообщает пресс-служба МЧС Башкирии.

В 17:11 минут сообщили о пожаре в квартире по улице 40 лет Октября. Огонь тушили восемь пожарных на трёх машинах. Из горящей квартиры огнеборцами эвакуирован пострадавший — 69-летний мужчина, который получил ожоги. «Скорая» помощь доставила его в городскую больницу № 21.

Одновременно с тушением эвакуировали жильцов вышерасположенных этажей, всего эвакуировано 7 человек.

Пожар потушен через 40 минут. Повреждено домашнее имущество в квартире.

На месте работает дознаватель, предполагаемая причин пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.

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