Из горящего дома в Уфе эвакуировали семь человек, пострадал пенсионер
В столице республики горела трёхкомнатная квартира.
В столице республики горела трёхкомнатная квартира.
В Уфе 27 ноября случился пожар в трёхкомнатной квартире в жилом доме, об этом сообщает
В 17:11 минут сообщили о пожаре в квартире по улице 40 лет Октября. Огонь тушили восемь пожарных на трёх машинах. Из горящей квартиры огнеборцами эвакуирован пострадавший — 69-летний мужчина, который получил ожоги. «Скорая» помощь доставила его в городскую больницу № 21.
Одновременно с тушением эвакуировали жильцов вышерасположенных этажей, всего эвакуировано 7 человек.
Пожар потушен через 40 минут. Повреждено домашнее имущество в квартире.
На месте работает дознаватель, предполагаемая причин пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.