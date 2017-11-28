Нетрезвый парень разгромил 8 машин в Астане

«Даный факт зарегистрирован в единый реестр досудебных расследований и проводится расследование по статье 293 (“хулиганство”) Уголовного кодекса РК. Мужчина в момент задержания был в состоянии алкогольного опьянения. В ходе следственных действий 27-летний житель Южно-Казахстанской области пояснил, что в гостях у друзей употребил спиртные напитки, затем вышел во двор, где из хулиганских побуждений повредил припаркованные во дворе автомашины», — сообщили в полиции.