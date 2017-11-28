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08:11 (мск), источник: Zakon.kz

Нетрезвый парень разгромил 8 машин в Астане

Житель ЮКО задержан.

Источник: Zakon.kz

Сотрудники криминальной полиции УВД района «Алматы» задержали хулигана, повредившего 8 припаркованных автомобилей во дворе дома, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

28 ноября около 3.00 часов оперативно-поисковой группой УВД района «Алматы» задержан подозреваемый, повредивший во дворе дома по улице Габдуллина восемь автомашин.

«Даный факт зарегистрирован в единый реестр досудебных расследований и проводится расследование по статье 293 (“хулиганство”) Уголовного кодекса РК. Мужчина в момент задержания был в состоянии алкогольного опьянения. В ходе следственных действий 27-летний житель Южно-Казахстанской области пояснил, что в гостях у друзей употребил спиртные напитки, затем вышел во двор, где из хулиганских побуждений повредил припаркованные во дворе автомашины», — сообщили в полиции.

В настоящее время от автовладельцев поступают заявления о повреждении личного имущества (разбитые стекла, вмятины на дверях машин).

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