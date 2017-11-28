Нетрезвый парень разгромил 8 машин в Астане
Житель ЮКО задержан.
Житель ЮКО задержан.
Сотрудники криминальной полиции УВД района «Алматы» задержали хулигана, повредившего 8 припаркованных автомобилей во дворе дома, передает Zakon.kz со ссылкой на
28 ноября около 3.00 часов
«Даный факт зарегистрирован в единый реестр досудебных расследований и проводится расследование по статье 293 (“хулиганство”) Уголовного кодекса РК. Мужчина в момент задержания был в состоянии алкогольного опьянения. В ходе следственных действий 27-летний житель
В настоящее время от автовладельцев поступают заявления о повреждении личного имущества (разбитые стекла, вмятины на дверях машин).