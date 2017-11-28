Семь человек эвакуировали из горящей многоэтажки в Усолье-Сибирском Иркутской области

Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме на проспекте Красных Партизан в Усолье-Сибирском Иркутской области днем 27 ноября. Огнеборцы по лестничному маршу вывели семь человек, еще девять — эвакуировались самостоятельно. По предварительной информации, пожар мог возникнуть из-за детской шалости. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.