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08:13 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбуржец сел на 8 лет за хищение 44 миллионов из банкоматов

В составе ОПГ.

Суд Соликамска вынес приговор 47-летнему екатеринбуржцу, который в составе ОПГ взламывал банкоматы. Он проведет 8 лет в колонии общего режима. Кроме того, мужчину обязали выплатить 300 тысяч рублей штрафа, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Установлено, что банда из четырех человек промышляла с 2012 по 2016 годы. Злоумышленники вскрывали банкоматы по ночам в Прикамье, Свердловской и Челябинской областях. В общей сложности было взломано 30 устройств. Ущерб превысил 44 миллиона рублей.

Ранее организатора банды отправили за решетку на 8 лет, его подельника — на 6 лет 6 месяцев.

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