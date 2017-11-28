Екатеринбуржец сел на 8 лет за хищение 44 миллионов из банкоматов

Суд Соликамска вынес приговор 47-летнему екатеринбуржцу, который в составе ОПГ взламывал банкоматы. Он проведет 8 лет в колонии общего режима. Кроме того, мужчину обязали выплатить 300 тысяч рублей штрафа, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Установлено, что банда из четырех человек промышляла с 2012 по 2016 годы. Злоумышленники вскрывали банкоматы по ночам в Прикамье, Свердловской и Челябинской областях. В общей сложности было взломано 30 устройств. Ущерб превысил 44 миллиона рублей.