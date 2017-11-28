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08:21 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Экс-сити-менеджер Челябинска находится в СИЗО последние сутки

ЧЕЛЯБИНСК, 28 ноября, ФедералПресс. 29 ноября истекает срок содержания под стражей бывшего главы администрации Челябинска Сергея Давыдова, обвиняемого в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) при выводе денег из МУП ЧКТС. Тем не менее, до сих пор суды города не получили ходатайства следствия ФСБ о продлении меры пресечения.

Как сообщили корреспонденту «ФедералПресс» в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска, до сих пор ходатайство следствия (напомним, делом Сергея Давыдова занимается региональное УФСБ) в суд не поступило.

Между тем именно инстанция Центрального района обычно рассматривает ходатайства следователей госбезопасности, именно здесь 30 сентября было принято решение о заключении бывшего сити-менеджера под стражу.

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Теоретически продление содержания обвиняемого в СИЗО может продлить и Советский районный суд, так как именно на территории Советского района расположено здание администрации, из которого, по версии следствия, и отдавал распоряжения Сергей Давыдов в период совершения преступления. Однако и сюда бумаги из УФСБ пока не поступали.

Добавим, в пресс-службе УФСБ по Челябинской области от комментариев воздержались, пояснив, что следствие является независимым субъектом. Таким образом, если в ближайшие несколько часов ходатайство о продлении ареста не поступит, уже завтра, 29 ноября, Сергей Давыдов может оказаться на свободе, или, скорее, под более мягкой мерой пресечения: заменить содержание под стражей на домашний арест или даже подписку о невыезде следственные органы могут и без обращения в суд. Это, однако, означает, что обвиняемый как минимум начал давать признательные показания.

Напомним, Сергей Давыдов был задержан 29 сентября 2017 года. На следующий день ему было предъявлено обвинение в участии в в 2012—2015 годах в выводе 340 миллионов рублей из МУП ЧКТС через аффилированную с партнерами сити-менеджера структуру, ООО «Городской центр начисления коммунальных платежей». На следующий день Давыдов был заключен под стражу.

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