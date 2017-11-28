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08:12 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе эвакуировали школьников из лицея

В корпусе начальной школы обнаружили опасный предмет.

Источник: РИА "Новости"

В понедельник, 27 ноября, в полицию башкирской столицы поступило сообщение о том, что в одном из городских лицеев обнаружен подозрительный предмет. Стражи порядка, в том числе и кинологи, выехали на место.

Детей к тому времени эвакуировали из здания начальной школы в соседний корпус.

К счастью, тревога оказалась ложной — никакой взрывчатки не обнаружили.

— Один из учеников оставил рюкзак со спортивной формой. После проверки лицей продолжил работать в обычном режиме, — сообщает телеканал «БСТ».

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