В Уфе эвакуировали школьников из лицея
В корпусе начальной школы обнаружили опасный предмет.
В корпусе начальной школы обнаружили опасный предмет.
В понедельник, 27 ноября, в полицию башкирской столицы поступило сообщение о том, что в одном из городских лицеев обнаружен подозрительный предмет. Стражи порядка, в том числе и кинологи, выехали на место.
Детей к тому времени эвакуировали из здания начальной школы в соседний корпус.
К счастью, тревога оказалась ложной — никакой взрывчатки не обнаружили.
— Один из учеников оставил рюкзак со спортивной формой. После проверки лицей продолжил работать в обычном режиме, — сообщает телеканал «БСТ».