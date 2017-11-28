Подравшийся с таможенниками брестчанин стал фигурантом уголовного дела

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 ноя — Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении 27-летнего жителя Бреста за попытку провоза опасных психотропов, сообщили Sputnik в Брестской региональной таможне.

Инцидент произошел в пункте пропуска «Варшавский мост». Брестчанин пересекал границу на автомашине Opel и выбрал для проезда «зеленый» канал. Подозрение у таможенников вызвало поведения молодого человека, и его попросили проехать в бокс для углубленного досмотра.

Во время досмотра у брестчанина обнаружили сверток с белым веществом, который тот пытался перепрятать в карман. При просьбе пройти личный досмотр брестчанин, оказавшийся бойцом ММА, попытался скрыться, оказав сопротивление сотрудникам таможни. Нарушителя задержали с помощью спецсредств.