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08:36 (мск), источник: dostup1.ru

Бухгалтеры детского сада выписали себе премий на 1 млн рублей

Экс-сотрудникам дошкольного учреждения грозит до 10 лет лишения свободы.

В Карталинском районе (Челябинская область) сотрудники группы экономической безопасности зафиксировали факт мошенничества в дошкольном образовательном учреждении — главбух и ее помощница выписали себе премий на 1 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.

Из материалов дела следует, что обвиняемые вносили в финансовые документы ложные сведения, завышая свои должностные оклады и выписывая себе денежные премии. Женщины успели похитить более 1 млн рублей, которые потратили на собственные нужды. Часть денег они все же вернули в бюджет детского сада.

По факту возбуждено уголовное дело. Экс-бухгалтеров ждет суд.

Отметим, что санкция 159-й статьи УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

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